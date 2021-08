घर-घर औषधि से परिवार भी पलने लगे है

Families have also started growing from house to house medicine in bhilwara घर-घर औषधि से परिवार भी पलने लगे हैघर-घर औषधि योजना से भले ही शहर एवं जिले में हरियाली की अलख जग रही है, लेकिन यही योजना जरूरतमंद महिलाओं के लिए भी किसी सौगात से कम नहीं है, रक्षा बंधन पर्व व मोहर्रम के मौके पर तो घर बैठे महिलाओं के रोजगार के अवसर खुले है।