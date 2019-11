छत पर सोया परिवार, चोर मकान का ताला तोड़ लाखों का माल ले गए

गेन्दलिया। भीलवाड़ा जिले के गेन्दलिया कस्बे के निकट जीत्या गांव में शुक्रवार रात में चोर एक मकान का ताला तोड़कर आठ से दस हजार रुपए नगदी व लाखों रुपए के गहने व सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। मकान मालिक छत पर सो रहे थे। सीसी कैमरे में चोर कैद हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांंच शुरू की। Family slept on roof, goods worth lakhs stolen from house in Bhilwara

जीत्या गांव में बस स्टेण्ड के पास ही सत्यनारायण शर्मा के पुत्र मनोज शर्मा के मकान में बीती रात में चोर मकान के मुख्य गेट का अन्दर से ताला तोड़कर कमरे में रखी अलमारी का लोक तोड़कर रखे जेवरात व नगदी चुरा ले गए। मकान मालिक मोनू शर्मा ने बताया कि अलमारी में रखे पायजब जोड़ी व पांच तोला सोना के आभूषण, कान के टॉप्स, चेन,अंगूठियां सहित जेवरात व अलमारी मे रखी 6 रुपए हजार नगदी सहित डेढ लाख रुपये का सामान चुरा ले गए।

मकान मालिक की सूचना पर हेड कान्स्टेबल लक्ष्मण सिंह ने पहुंच कर मौका — मुआयना कर जांच शुरु की। साथ ही, चोरी हुए मकान के पास ही पड़ोसी के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज लिए गए। ये जिसमे चोर कैद हो गए। हेडकान्स्टेबल लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मालिक मनोज शर्मा की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।