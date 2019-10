परिवार घूमने गया उदयपुर, मकान से लाखों का माल पार

गुलाबपुरा। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे के कुबेर कॉलोनी निवासी एक कम्पाउण्डर के सूने मकान में चोरी हे गई। यहां से नकदी समेत लाखों का माल चोरी हुआ। परिवार उदयपुर घूमने गया हुआ था। तीन दिन बाद लौटा तो चोरी का पता लगा। थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया गया। Family went to Udaipur, theft from house in Bhilwara

जानकारी के अनुसार कुबेर कॉलोनी में रामगोपाल कुम्भकार के मकान में किराएदार कम्पाउण्डर दीपक कश्यप मंगलवार सुबह परिवार समेत उदयपुर घूमने गए। पीछे से चोरों ने सूने मकान का ताला तोड कर दस हजार नकद, सोने की दो अंगूठी, तीन झुमरियां, टीका, लॉकेट, हार, चांदी की पायजेब, बिछुडियां आदि चुरा लिए। परिवार गुरुवार सुबह लाटा तो मकान का ताला टूटा पाया। कमरों में सामान बिखरा हुआ था। यह देख कर सारा माजरा समझ में आया और पुलिस को सूचना दी। इसे बाद थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया।