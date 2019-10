बीज खत्म होने की बात सुनते ही गुस्साए किसान

बनेड़ा। भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा कस्बे में स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में राज्य सरकार द्वारा अनुदानित चने के बीज के लिए सोमवार को घण्टों से कतार में खड़े किसानों को जब बीज खत्म होने की बात कही तो वे समिति अधिकारियों से उलझ गए। एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे। Farmers angry at the end of subsidized seeds in Bhilwara

चने के बीज के लिए कतार में खड़े किसानों ने आरोप लगाया कि सहकारी समिति के बाहर से बनेड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल बांगड़ की दो गाड़ियां अनुदानित चने के बीज की कट्टों से खचाखच भर दी गई लेकिन कई घण्टों से लाइन में खड़े रहे किसानों को बीज खत्म होने की बात कह कर मना कर दिया गया है। साथ ही, प्रशासन भ्री इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

बनेड़ा एसडीएम प्रीति सिंह पंवार ने बताया कि मैंने तहसीलदार को फोन कर दिया है। वे मौके पर जाकर जांच करेंगे कि पूरा मामला क्या है।

बनेड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल बांगड़ ने बताया कि मैंने शुक्रवार को ही अनुदानित बीज प्राप्त करने के लिए फॉर्म यहां पर दिया था। मेरे कृषि भूमि अधिक है। यूं मैं अपने क्षेत्र के किसानों के लिए भी बीज लेकर गया। Farmers angry at the end of subsidized seeds in Bhilwara

कार्यवाहक तहसीलदार शम्भू प्रसाद चेष्टा गिरदावर के साथ मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने कहा कि सभी को नियमानुसार बीज मिलेगा। समझाइश के बाद किसान सहमत हुए। Farmers angry at the end of subsidized seeds in Bhilwara