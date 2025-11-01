किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज-खाद मिले, नकली आदान पर सख्त कार्रवाई करें

संयुक्त निदेशक कृषि विनोद कुमार जैन ने कहा कि बीज और उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखी जाए तथा काला बाजारी रोकने के लिए ब्लॉक-वार उर्वरक निरीक्षक सतत निगरानी रखें। निरीक्षक नियमित रूप से बीज, उर्वरक और कीटनाशी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजें और अमानक उत्पाद पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ वाद दायर करें। बैठक में उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉ. शंकर सिंह राठौड़, डॉ. प्रेमचंद वर्मा, रमेशचंद चौधरी, सुनिता चौधरी, आर.के. पोरवाल, दीपक कोली, प्रियंका पारीक, सिद्धार्थ सोलंकी और कजोड़मल गुर्जर उपस्थित रहे।