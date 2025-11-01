किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज-खाद मिले, नकली आदान पर सख्त कार्रवाई करें

Farmers should get quality seeds and fertilizers
भीलवाड़ा कृषि विभाग की समीक्षा बैठक शुक्रवार को अतिरिक्त निदेशक कृषि इन्द्र सिंह संचेती की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रबी सीजन में किसानों को उच्च गुणवत्ता के कृषि आदान (बीज, खाद, कीटनाशी) समय पर उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
रबी बुवाई पर फोकस, नकली खाद-बीज पर सख्ती
संचेती ने कहा कि वर्तमान समय रबी की बुवाई का प्रमुख दौर है, ऐसे में कृषि आदान की उपलब्धता में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उर्वरक निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में सघन निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की काला बाजारी, नकली खाद या बीज की बिक्री पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि किसी प्रतिष्ठान पर अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ न्यायालय में इस्तगासा दायर किया जाए ताकि दोषियों को दंड मिल सके।
अमानक नमूनों पर करें कार्रवाई
अब तक जिन उर्वरक, बीज या कीटनाशी के नमूने प्रयोगशाला में अमानक घोषित किए गए हैं, उनके विरुद्ध न्यायालय में मामले दर्ज कर कार्रवाई की जाए। किसानों को उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराना कृषि विभाग की जवाबदेही है।
समयबद्ध तरीके से पूरे हों विभागीय लक्ष्य
बैठक में फार्म पौण्ड, सिंचाई पाइप लाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी, गोवर्धन जैविक खेती, खरीफ मिनी किट और प्रदर्शन योजनाओं की समीक्षा की गई। इन योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना अनिवार्य है।
निगरानी बढ़ाने के निर्देश
संयुक्त निदेशक कृषि विनोद कुमार जैन ने कहा कि बीज और उर्वरकों की पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखी जाए तथा काला बाजारी रोकने के लिए ब्लॉक-वार उर्वरक निरीक्षक सतत निगरानी रखें। निरीक्षक नियमित रूप से बीज, उर्वरक और कीटनाशी के नमूने लेकर प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजें और अमानक उत्पाद पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ वाद दायर करें। बैठक में उद्यान विभाग के उपनिदेशक डॉ. शंकर सिंह राठौड़, डॉ. प्रेमचंद वर्मा, रमेशचंद चौधरी, सुनिता चौधरी, आर.के. पोरवाल, दीपक कोली, प्रियंका पारीक, सिद्धार्थ सोलंकी और कजोड़मल गुर्जर उपस्थित रहे।
