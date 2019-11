मौत ऐसी कि जिसने सुना उसका दिल दहल गया

दौलतगढ़. खेत पर सिंचाई करने के लिए घर से निकलते समय परिजनों को क्या पता था कि अब परिवार के दो सदस्य कभी जिन्दा नहीं दिखेंगे। घर में जब पिता-पुत्र की लाशे आई तो कोहराम मच गया। परिजनों की चित्कार गांव में दूर—दूर तक सुनाई दी। जिसने भी सुना, वह रोते — बिलखते परिजनों के आंसू पोंछने जा पहुंचा तो खुद के आंसू भी नहीं रोक सका। Father and son die of electrocution in Bhilwara

दौलतगढ़. खेत पर सिंचाई करने के लिए घर से निकलते समय परिजनों को क्या पता था कि अब परिवार के दो सदस्य कभी जिन्दा नहीं दिखेंगे। घर में जब पिता-पुत्र की लाशे आई तो कोहराम मच गया। परिजनों की चित्कार गांव में दूर—दूर तक सुनाई दी। जिसने भी सुना, वह रोते — बिलखते परिजनों के आंसू पोंछने जा पहुंचा तो खुद के आंसू भी नहीं रोक सका।

यह हृदय विदारक हादसा मंगलवार को भीलवाड़ा जिले के दौलतगढ़ क्षेत्र के छापरिया खेड़ा में हुआ। जहां पर खेत पर सिंचाई के लिए गए पिता-पुत्र की पम्पसेट चालू करते समय करंट लगने से मौत हो गई। Father and son die of electrocution in Bhilwara

हुआं यूं कि पुत्र अपने पिता को करंट की चपेट में आए देख उनको बचाने के लिए दौड़ा था। तभी दोनों चपेट में वे दोनों आ गए और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आसींद थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

थानाप्रभारी राजकुमार नाायक ने बताया कि भागुराम नायक (45) और उसका पुत्र मुकेश सुबह खेत पर सिंचाई के लिए गए। इस दौरान भागुराम पम्पसेट चालू करने लगा। स्टार्टर में करंट आने से भागुराम चपेट में आ गया। उसकी चीख सुनकर पुत्र मुकेश बचाव के लिए दौड़ा। दोनों की मौके पर करंट लगने से मौत हो गई। खेत पर मौजूद अन्य लोग दौड़कर आए। पिता-पुत्र को आसींद अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सक ने मृत बताया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। Father and son die of electrocution in Bhilwara