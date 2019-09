बालिका की नाडी में डूबने की आशंका, तलाश जारी

भीलवाड़ा। जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र के खातन खेड़ी गांव में एक बालिका की नाडी में डूबने की आशंका के चलते गांव की ही सीमा (17) मानसिक रूप से बीमार बताई गई है जो बीती शनिवार शाम से ही घर से गायब है। Fear of drowning in girl's pulse, search continues in Bhilwara

गांव के कुछ लोगों ने उसे गांव की नाडी के पास घूमते देखा था,जिससे बालिका के नाडी में डूबने की आशंका बताई है। उसकी तलाश में ग्रामीण जुटे हुए हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि बालिका नाडी में डूबी भी है या नहीं। बालिका के परिजन शनिवार शाम से उसकी तलाश कर रहे हैं।

Fear of drowning in girl's pulse, search continues in Bhilwara

फ़िलहाल शंका के आधार पर तलाश की जा रही है। नाडी की पाल पर गांव के लोग जमा है। ग्रामीण टयूब के सहारे नाडी में बालिका की तलाश कर रहे हैं। Fear of drowning in girl's pulse, search continues in Bhilwara