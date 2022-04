अब पशुओं के निवाले पर महंगाई की मार

खांखला महंगा, पशुधन के सामने चारे का संकट, डेढ़ से दो गुना बढ़े दाम

भीलवाड़ा। रोजमर्रा की आवश्यक चीजों के दामों में बढोतरी के बाद पशुओं के निवाले पर भी संकट है। खांखले के दाम चढ़े हैं। गत एक माह के सूखे चारे के थोक भाव करीब डेढ से दो गुना उछल गए। सामान्य दिनों में चारा थोक में 2 से 4 रुपए किलो तक मिल जाता था, वह 10 से 15 रुपए तक बिक गया। इसका सीधा असर पशुपालकों पर हुआ, जिन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो सूखा-हरा चारा महंगा खरीदने को मजबूर हैं तो गर्मी आते ही पशुओं का दूध उत्पादन भी घट गया है।

गेहूं की बुबाई कम होने के साथ चारा व्यापारियों की डिमांड के कारण क्षेत्र में गेहूं के चारे के भाव 15 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। इस कारण पशुपालकों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। दुधारू पशुओं,विशेषकर गाय व भैंस की कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में दूध से बनी चीजों के दामों में इजाफा होने के कारण लोगों की जेबों पर भार पड़ गया है। हालत यह है कि गेहूं कटाई से पूर्व ही गेहूं के चारे(खांखले) की कमी के चलते लोग खड़ी फसल को ही चारे के लिए खरीद रहे हैं। इस बार गेहूं की फसल कम होने के कारण दामों में बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष गेहूं की प्रति बीघा एक से दो हजार रही। वर्तमान में खांखले का भाव प्रति बीघा 8 से 10 हजार रुपए तक पहुंच गया है।

