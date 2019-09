दो पक्षों में हुआ विवाद, लाठी-भाटा जंग के साथ हुई फायरिंग, कई लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में...

( fight in two sides in bhilwara ) बनेड़ा थाना क्षेत्र के भीमपुरा में रविवार को पत्थर को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के लोगों में लाठी-भाटा जंग के साथ फायरिंग ( Clash between two parties and firing in bhilwara ) हो गई। जिससे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। ( bhilwara crime news )