पटाखों की चिंगारी से दुकान में लगी आग

शक्करगढ। जिले के शक्करगढ थाना क्षेत्र के आमल्दा में पटाखे की चिंगारी से एक दुकान में आग लग गई। ग्रामीणों में हड़कम्प मच गया। ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। माना जाता है कि पटाखा दुकान पर जा गिरा। जिसकी चिंगारी से दुकान में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। Fire in the shop due to fire crackers in Bhilwara

आग इतनी भयंकर थी कि उसने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था। आग की लपटे उठते देख हर उम्र के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने कड़ी मशक्कत करते हुए रेत और पानी डाल कर आग बुझाने का प्रयास किया। घंटों प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। उधर, आग को लेकर ग्रामीणों में घण्टों अफरा — तफरी का माहौल रहा। आग शांत हुई तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। Fire in the shop due to fire crackers in Bhilwara