फैक्ट्री में फूटा आग का गोला, सब तबाह

Fireball exploded in factory, all destroyed in bhilwara भीलवाड़ा । सदर थाना क्षेत्र में कोटड़ी चौराहा स्थित गत्ता फैक्ट्री भीषण आग से नष्ट हो गई। आग से फैक्ट्री तहस नहस हो गई। यहां रखा लाखों का माल जल कर स्वाहा हो गया। सोलर प्लांट भी नष्ट हो गया।