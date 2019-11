दो जगह फायरिंग कर भागे बाइक सवार, एक युवक की मौत, एक घायल, इलाके में फैली दहशत

मोटरसाइकिल पर आए तीन जनों ने फायरिंग ( firing in bhilwara ) कर दहशत फैला दी। इस दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत ( one killed in firing ) हो गई व एक घायल हो गया। ग्रामीणों ने बदमाशों को घेरा तो हमलावर कोटा नम्बर की मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। घायल को जहाजपुर अस्पताल से भीलवाड़ा रैफर कर दिया गया है।