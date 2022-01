firing in bhilwara आधी रात को किसान वाटिका के बाहर फायरिंग से सनसनी

Updated: January 31, 2022 11:00:41 am

firing in bhilwara शहर के आजादनगर स्थित किसान वाटिका के बाहर रविवार रात को लग्जरी कार से आए कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग की। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। फायरिंग के बाद पुलिस के आधा अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया गया।firing in bhilwara

Sensation due to firing outside Kisan Vatika at midnight