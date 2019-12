पहले चांदगढ़ सड़क का फैसला करों, उसके बाद सदन चलेगा

भीलवाड़ा

District general body meeting of the Council प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुमोदन को लेकर बुलाई गई जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने एक गांव की सड़क नहीं बनने पर अधिकारियों को आडे हाथो लिया। उन्होंने सड़क का निर्णय नहीं होने तक सदन नहीं चलने तक की कह दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम चांदगढ़ का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक कोई काम नहीं होगा। सड़कों के निर्माण को लेकर हंगामा होते देख जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने हस्तक्षेप किया। भट्ट ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को मनरेगा से ग्रेवल सड़क बनाने तथा विधायक मद से नाली निर्माण के निर्देश दिए। उसके बाद ही बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ी।

District general body meeting of the Council जिला प्रमुख शक्तिसिंह हाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पहले जिला आयोजना समिति की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्ताव रखे गए। दस मिनट की चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को अनुमोदन करते हुए बैठक समाप्त करते हुए इसकी चर्चा जिला परिषद की बैठक में करने का निर्णय किया। जिला परिषद की बैठक शुरू होते ही खंडेलवाल ने मांडलगढ़ क्षेत्र की सड़कों का प्रस्ताव किसके सामने लिया गया। १२ दिसम्बर को पंचायत की बैठक में न तो मै (विधायक) था और ना ही प्रधान थी। उसके बाद भी प्रस्ताव कैसे पास हो गए। मांडलगढ़ पंचायत में एक्सईएन के होते हुए भी इसका चार्ज शाहपुरा को दे रखा है तो उसे वहा से हटाओ। चांदगढ़ की सड़क का मामला विधायक ने रखा तो अधिकारी सड़क बनाने को ही तैयार नही दिखे। कलक्टर ने भी माना की सड़क बहुत ज्यादा खराब है। हंगामा बढऩे पर फिलहांल ग्रेवल सड़क बनाने का निर्णय किया। इस मामले पर चुटकी लेते हुए मांडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि आप इस बार कांग्रेस का जिला प्रमुख बनवा देना हम जिले की सभी सड़के बनवा देंगे। जिला परिषद सदस्य मुरली जोशी ने तो यहा तक कह दिया कि बजट नहीं है तो चंदा एकत्रित करके सड़क बनाओ।

नहीं हटे घरों से बिजली के तार

उप जिला प्रमुख रामचन्द्र सेन ने कहा कि स्कूलों व मकानों के ऊपर से जा रहे तारों को हटाने का मुद्दा कई समय से उठाते आ रहे है। लेकिन आज तक यह काम नहीं हो सका। २९ अगस्त को आयोजित बैठक में निर्णय किया था कि विधायक अपने मद से कुछ राशि इसके लिए देगा, लेकिन विभाग ने विधायकों को पत्र तक जारी नही किया।

जिले के १२ ही ब्लॉक डार्क जोन में

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के १२ ब्लॉक डार्क जोन में है। यह कहते ही हिरण्य गर्भ (हेम) ने कहा कि इस बार तो अच्छी बारिश हुई है। शहर में तो तीन-चार फिट में ही पानी आ रहा है। इसके मापदण्ड को लेकर भू जल विभाग के अधिकारी को बैठक में बुलाने का आग्रह किया।