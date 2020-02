पांच कंडम बसें बेडे से बाहर, फिर भी पहले फेज में नई बसों की नहीं मिल पाई सौगात

भीलवाड़ा. स्थानीय आगार के लिए एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। प्रदेश में रोडवेज मुख्यालय ने पहले फेज में पचास नई बसों की खरीद कर ली है, लेकिन भीलवाड़ा आगार को एक भी बस हाथ नहीं लगी है। एक तरफ घाटे से जूझते रोडवेज से यात्री किनारा कर रहे है वहीं बेहतर सुविधा देने की बात आती है तो आगार पिछड़ रहा है। १०२ बसों के बेडे में पिछले माह ही पांच बसों के निर्धारित किलोमीटर और समय पूरा कर लेने से कंडम घोषित करके मुख्यालय भेज दिया। एेसे में बसों की कमी से आगार प्रशासन ही नहीं जूझ रहा बल्कि यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल, सरकार ने ८७६ बसें खरीद का टेंडर जारी किया था। पहले फेज में पचास की खरीद हुई और अब और खरीदी जाएंगी।

ढाई साल बाद खरीद, हमें कैसे भूले

वर्ष-२०१७ जून में रोडवेज प्रबंधन ने नई बसों की खरीद कर बेड़े में शामिल किया था। ढाई साल से खरीद नहीं हुई। जो बसें है उनसे ही जैसे-तैसे काम चलाया जा रहा है। कभी टायर फटने तो कभी कबानी टूटने से भीलवाड़ा आगार में बसों का ब्रेक डाउन से यात्री आजीज आ चुके है। इसके बाद भी नई खरीद में भीलवाड़ा को बसों का आवंटन नहींFive condom buses out of fleet, yet new buses could not be found in fi किया जा रहा। आगार प्रबंधन के बेहतर तरीके से मुख्यालय पर बात नहीं रख पाने से यह हालात बन रहे है। पुरानी बसों को धक्का देकर चलाने की नौबत आ रही है।

लीकेज से पहले परेशान, घाटे से उभर नहीं पा रहे

बिना टिकट यात्रा करवा कर पहले से रोडवेज को घाटा पहुंचाया जा रहा है। लीकेज से पार नहीं पाने के कारण घाटे से रोडवेज उभर नहीं पा रहा है। वहीं यात्रियों को लुभाने के लिए प्रबंधन नित नई योजना बनाई जा रही है, लेकिन प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पा रही।

इनका कहना है

- नैनाराम पूनिया, प्रबंध संचालक, भीलवाड़ा आगार