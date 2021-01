जिलाध्यक्षों के वार्ड 62 में बगावत के झण्डे

भीलवाड़ा नगर परिषद का वार्ड ६२ सुर्खियों में है। यहां भाजपा व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहते है, लेकिन दोनों ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को पार्टी के बागी कार्यकर्ता टक्कर दे रहे है। Flags of rebellion in Parsidents 62 of District Heads