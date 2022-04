पारा चढ़ा तो अपने आशियानों के लिए भरी उड़ान

अकेले आते हैं पावणे परिंदे, अपनी अगली पीढ़ी साथ लेकर जाते

Published: April 10, 2022 01:47:56 am

भीलवाड़ा। मौसम में बदलाव के साथ ही प्रवासी पक्षियों की विदाई शुरू हो गई। दूरदराज से आए तरह-तरह के प्रवासी पक्षी अब विदाई लेने लगे हैं। कई प्रवासी तो पूरी तरह से पलायन कर चुके हैं जबकि कुछ के लौटने का सिलसिला अंतिम दौर में हे। तापमान बढऩे के साथ ही मेहमान पङ्क्षरदों ने साइबेरिया, मंगोलिया, ट्रांस यूरोपीय देशों समेत बर्फीले इलाके जहां तापमान माइनस डिग्री के आसपास रहता है, वहां के लिए पलायन शुरू कर दिया है। प्रवासी पक्षियों के पलायन के मद्देनजर इन दिनों जलाशय सूने होने लगे हैं।

