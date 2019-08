हरियाली के लिए गांव- गांव में रोपे पौधे

काछोला. धामनिया ग्राम पंचायत में सरपंच भोजा लाल धाकड़ के सान्निध्य में पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय हरपुरा, उच्च प्राथमिक विद्यालय जगपुरा, प्राथमिक विद्यालय धामनिया सहित आदि राजकीय संस्थाओं पंचायत क्षेत्र के 1100 बच्चों को 1100 पौधे का वितरण कर सुरक्षा दिलाने का संकल्प दिलाया। इससे पहले हरियाळो राजस्थान अभियान के तहत बैनर तले बच्चों ने रैली निकाली। बच्चों के साथ शिक्षक जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी, अभिभावक व पंचायत के कर्मचारी ने भाग लिया और अपने घर के बाहर एक पौधा लगाने को कहा। इस अवसर पर वार्ड पंच दिनेश कुमार स्वर्णकार, शांतिलाल सेन, मुकेश कुमार कुम्हार, कान सिंह, भैरू लाल तेली, एमएस रंगरेज सहित आदि उपस्थित थे। पौधों में छायादार, फलदार, फूलदार सहित आदि किस्म के पौधे रोपे गए। For greenery - Planting saplings in the villages in bhilwara

दौलतगढ़. जालरीया पंचायत में हरियाळो राजस्थान अभियान के तहत संरपच कान्ता शर्मा के नेतृत्व में नरेगा श्रमिकों ने चारागाह नाडी में पौधे रोपे। सरपंच शर्मा ने बताया कि पंचायत में 2100 पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया, जिसमें चारागाह सहित अन्य स्थानों पर जिम्मेदारी के साथ लगाया जाएगा। इस अवसर पर समाजसेवी भगवती प्रसाद शर्मा, नाथूराम, गोपी लाल, उदयराम दिनेश गुर्जर, मुकेश योगी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

आसींद. कस्बे के शंकर देव भारती मिडिल स्कूल में भारत विकास परिषद आसीन्द ने 100 पौधे नि:शुल्क वितरित किए। इस मौके पर परिषद के अध्यक्ष कैलाश तोषनीवाल, गोपाल सिंह चुण्डावत, दीपक चौधरी, राजेन्द्र सेन, सुरेश पारीक, अशोक पारीक आदि शिक्षक मौजूद थे। बनेड़ा. कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेड़ा में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुश्ताक खान के तत्वावधान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत दस अलग-अलग तरह के पौधे लगाकर उनको संभालने का संकल्प लिया। ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव शर्मा, डॉ. सज्जन सिंह मीणा, विनय कुमार पाराशर, तेजपाल जीनगर, शम्भू लाल जीनगर, बदरुद्दीन काजी, दीपक कुमावत व अन्य समस्त कर्मचारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ ने पांच-पांच पौधे लगाने का संकल्प लिया।

शक्करगढ़. जहाजपुर उपखण्ड अधिकारी उम्मेद सिंह राजावत ने राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खजुरी का निरीक्षण करने के दौरान हरियाळो राजस्थान अभियान के तहत केंद्र परिसर में पौधे रोपे। उनके सान्निध्य में छायादार व सजावट के 300 पौधे लगाए। सर्वाधिक पौधे गेंदे, हजारे, गुलाब व कण्डीर के थे। छायादार पौधों में एलिस्टोनिया, पीपल, जामुन, शीशम, करंजी आदि पौधे लगाए गए। ग्रामीण त्रिलोक माली ने पौधों की देखरेख का संकल्प लिया। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉ राजेंद्र कुमार सोमानी, पूर्व सरपंच दिनेश पारीक एवं पीएचसी स्टाफ व ग्रामीण मौजूद थे।