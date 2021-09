थानेदार की परीक्षा में फर्जीवाड़ा, एक और आरोपित अजमेर से धरा

Forgery in the examination of Thanedar, another accused arrested from Ajmer सुभाषनगर थाना पुलिस ने उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने के प्रयास के मामले में बुधवार को एक और आरोपित को अजमेर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्रकरण में गिरफ्तार दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश कर 18 सितम्बर तक रिमांड पर लिया।