उन्नत किस्म के पौधे बेचने के नाम पर जालसाजी, नेपाल बॉर्डर से पकड़ी अंतरराज्यीय गैंग

भीलवाड़ा Published: December 14, 2021 10:47:30 pm

Forgery in the name of selling improved varieties of plants भीलवाड़ा. सुभाषनगर थाना पुलिस ने उन्नत पौधे लगाने का झांसा देकर जालसाजी करने वाली अंजराज्यीय गैंग का मंगलवार रात को खुलासा किया। गैंग के उत्तरप्रदेश निवासी दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनको नेपाल बॉर्डर से दबोचा गया। भीलवाड़ा में एक व्यक्ति को भी झांसा देकर पांच लाख रुपए फरार हो गए थे। गैंग में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश है।

पुलिस उपाधीक्षक (सदर) रामचन्द्र चौधरी के अनुसार ४ सितम्बर २०२१ को माणिक्यनगर मालीखेड़ा निवासी केदार मल काबरा ने मामला दर्ज कराया कि उसकी दुकान पर सुमंत कुमार यादव, सुभाष यादव समेत तीन जने आए। खुद को यूनिवर्सल बॉयो टेक्नोलॉजी कम्पनी के कर्मचारी व अधिकारी बताया। परिवादी से कहा कि उसके बनका खेड़ा फार्म हाउस पर उन्नत किस्म के पौधे लगाने व रखरखाव समेत उक्त कम्पनी के फर्टिलाइजर प्रोडक्ट की भीलवाड़ा की एजेंसी देने का वादा किया। परिवादी आरोपियों के विश्वास में आ गया। परिवादी ने पत्नी भारती काबरा के बैंक खाते से पांच लाख रुपए आरोपियों के खाते में डलवा दिया। कुछ रकम नकद भी दी।

अगले दिन करनी थी सप्लाई, फोन बंद, ऑफिस खाली परिवादी को आरोपियों ने अगले दिन उन्नत पौधे सप्लाई करना था। परिवादी ने खर्चा कर खेत को उस अनुसार तैयार भी करवा लिया लेकिन पौधे सप्लाई नहीं किए गए। आरोपियों के मोबाइल पर फोन किया तो नम्बर बंद आया। चित्तौढग़ढ़ रोड स्थित ऑफिस गए तो पता चला कि यह लोग रातों-रात ऑफिस खाली कर भाग गए। पुलिस ने धोखाधड़ी में प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों की तलाश के लिए थानाप्रभारी पुष्पा कासौटिया के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तलाश कर रेवती जिला बलिया (उत्तरप्रदेश) निवासी सुमंत कुमार यादव तथा गोरखपुर जिले के बगही निवासी मानवेन्द्र पाण्डे उर्फ अजय पाण्डे को गिरफ्तार किया।

