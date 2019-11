भगवान तिलस्वां महादेव मंदिर में दर्शन करने 13 को आएंगी पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील

तिलस्वांं। देश की प्रथम महिला पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील 13 नवम्बर को प्रातः 10 बजे श्रीतिलस्वां महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचेगी। प्रशासन की ओर से सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति के आगमन पर स्वागत की तैयारियां का जायजा लिया गया। Former President Pratibha Patil to visit Lord Tilswan Mahadev temple on 13th

उपखण्ङ अधिकारी बिजौलिया महेश मान ने बताया कि प्रसिद्ध अन्तर राज्यीय शिवधाम श्रीतिलस्वां महादेव मंदिर भीलवाड़ा जिले में बुधवार प्रात: 10 बजे हेलिकोप्टर पहुंचेगी। मेला ग्राउण्ड में हेलिकोप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बना दिया गया है, वहीं प्रोटोकॉल की गाईड लाईन के अनुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

मंदिर ट्रस्ट सचिव ने बताया कि श्रीतिलस्वां महादेव मंदिर में प्रथम बार राष्ट्रपति पहुंचने पर स्वागत के लिए सभी तैयारी की जा रही हैं। हेलीपैड के पास कुछ वृक्षों की छंगाई का कार्य किया। सफाई का अभियान चलाकर तीर्थ स्थल तिलस्वां को क्लीन मुहिम चलाई जा रही है। Former President Pratibha Patil to visit Lord Tilswan Mahadev temple on 13th

श्रीतिलस्वां महादेव मंदिर सहित धर्मशालाएं, मैला ग्राउण्ड, मुख्य दरवाजों पर सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं। तिलस्वां महादेव मंदिर महन्त गोपाल लाल पाराशर ने बताया कि असाध्य बिमारियों का निवारण केन्द्र व मनोवान्छित फल प्राप्ती के लिए लाखों लोग वर्ष भर महादेव के दरबार में पहुंचते हैं। लोग महादेव के दरबार के सम्मुख अर्जी लगाते हैं, लोग रोते हुए आते है और खुशहाली के साथ विदा होते हैं। श्रीतिलस्वां नाथ दरबार में प्रथम बार पूर्व राष्ट्रपति के पहुंचने पर शिव भक्तों में ख़ुशी है। वहीं शिव भक्तों का मानना है कि जिले के प्रसिद्ध अन्तर्राज्यीय शिवधाम श्रीतिलस्वां महादेव के विकास के चार पंख लगेंगे। Former President Pratibha Patil to visit Lord Tilswan Mahadev temple on 13th