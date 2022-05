चारभुजा की चार सौ साल पुरानी प्रतिमा चोरी, ग्रामीणों ने सात दिन का अल्टीमेटम दिया

आसींद थाना क्षेत्र के लाछूड़ा गांव में सोमवार रात चोरों ने चारभुजा नाथ मंदिर में वारदात की। चोर यहां से चार सौ साल पुरानी अष्ठधातु की प्राचीन प्रतिमा चुरा ले गए। इसका पता चलने पर मंगलवार सुबह ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। एफ एसएल और एमओबी टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ग्रामीणों ने सात दिन के भीतर चोरों को पकडऩे और प्रतिमा बरामद नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

