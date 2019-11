चोर दिनदहाड़े शोरूम में घुसे, गल्ले से चार लाख रुपए ले उडे

काछोला। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र के धामनिया गांव में स्थित एक अनाज भण्डार शोरूम में आज रविवार दोपहर 1 बजे क्षेत्र के अज्ञात चोरों ने एक शोरूम में घुसकर गल्ले में रखे लगभग चार लाख रुपए चुराकर उड गए। Four lakh rupees stolen from the flock in broad daylight n Bhilwara

घटना का पता उस समय चला जब शोरूम मालिक ओमप्रकाश मूंदड़ा व जितेंद्र मूंदड़ा अपने शोरूम दुकान पर पहुंचे तो वहां रखे गल्ले में सामान बिखरा देखकर चकित रह गए। उन्होंने पाया कि गल्ले में रखे लगभग चार लाख रुपए अपने स्थान पर नहीं थे। ओमप्रकाश मूंदड़ा ने काछोला थाने में घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंचीं एवं वारदात के बारे में जानकारी ली। Four lakh rupees stolen from the flock in broad daylight n Bhilwara

काछोला थाना क्षेत्र के गांव में इन दिनों लगातार चोरियां होना ग्रामीणों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो रहा है ऐसे में कहीं गांव के लोग तो रात्रि में गश्त कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे हैं इसको लेकर कहीं गांव ढाणियों में तो किसान एवं ग्रामीण सामूहिक रूप से रात्रि को अलग-अलग रूप से गस्त कर कस्बे की सुरक्षा कर रहे हैं। Four lakh rupees stolen from the flock in broad daylight n Bhilwara