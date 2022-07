चिरंजीवी बीमा योजना से जुड़े चार और अस्पताल

जिले के चार निजी भंसाली , सिटी , राठी और गुप्ता ऑर्थोपेडिक एण्ड सर्जिकल अस्पताल को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया है।

जिले के चार निजी भंसाली , सिटी , राठी और गुप्ता ऑर्थोपेडिक एण्ड सर्जिकल अस्पताल को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा गया है। सीएमएचओ डॉ. मुस्ताक खान ने बताया कि अब जिले के 17 निजी अस्पताल योजना से जुड़ चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के इच्छुक लोग अब इन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं लेकर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। Four more hospitals associated with Chiranjeevi Bima Yojana जिले में अब तक 45 करोड 43 लाख रुपए राशि के €क्लेम बुक कर 57 हजार 996 लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा चुका है।