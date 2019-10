जब्त बजरी को चुराकर बेची, दो महिलाओं सहित चार को जेल भेजा

शक्करगढ़। भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र आमलदा के निकट मधुपुरिया से खनिज विभाग द्वारा जब्त कर सील की हुई बजरी को कुछ लोगों ने द्वारा चोरी कर बेचने के मामले में माइनिंग विभाग ने शक़्करगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। जिस पर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित चार जनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से चारों को जेल भेजा। Four sent to jail for seized gravel theft case in Bhilwara

हेड कास्टेबल प्रभु सिंह ने बताया कि आमलदा के निकट माधुपुरिया से कुछ दिन पहले खनिज विभाग ने 4 स्ट्रोक जब्त कर सील किए थे। जिसे गांव के ही माधुपुरिया निवासी निवासी नन्दा गुर्जर, लालाराम, रुकमा देवी गुर्जर व लाली देवी गुर्जर ने माइनिंग विभाग द्वारा जब्त कर सील की हुई बजरी को चोरी करके बेच दिया था। इस बारे में खनिज विभाग ने थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार जहाजपुर न्यायालय में पेश किया जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। Four sent to jail for seized gravel theft case in Bhilwara