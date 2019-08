ठगी का मामला — जांच करने ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंची एफएसएल टीम

भीलवाड़ा।बीगोद। त्रिवेणी चौराहा पर स्थित ज्वेलर्स की दुकान पर मंगलवार दोपहर को ठगी की घटना के बाद बुधवार प्रातः 11 बजे भीलवाड़ा से एफएसएल टीम पहुंची। Fraud case - FSL team reached jeweler's shop to investigate in Bhilwara

टीम सीसीटीवी फुटेज ओर मोबाईल लोकेशन की जांच कर रही है। दुकान मालिक शंकरलाल सोनी ने बताया कि दुकान पर अबतक लाखों की चोरी सहित ठगी की 6 घटनाएं हो चुकी है परन्तु पुलिस एक भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई।

मंगलवार को भी ठगी की घटना के बाद बीगोद तथा काछोला थाने में सूचना दी गई। बीगोद पुलिस थाने के बाहर नाकाबंदी की गई परन्तु काछोला पुलिस थाने पर नाकाबंदी नहीं की गई। जिससे ठगी की दूसरी वारदात काछोला में ठग करके निकल गए।

ठगी में काम में ली गई सफेद रंग की कार बुधवार प्रातः भीलवाड़ा शहर में दिखाई दी थी। पुलिस को सूचना दी गई परन्तु कार गायब हो गई, जिसकी भी तलाश की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि शंकरलाल सोनी की प्रिंस ज्वैलर्स की दकान पर मंगलवार दोपहर में महिल व पुरुष वहां आए। दोनों ने शंकरलाल को आधा— आधा किलो वजनी चांदी की दो सिल्लीयां बेचने की बात कही। दुकान से 35 हजार रुपए के सोने —चांदी के गहने खरीद कर सिल्लीयां थमा गए। शंकरलाल ने कुछ देर बाद सिल्लीयों को जांचा तो वे पीतल की निकली। सूचना पर थाना प्रभारी सीपी यादव वहां पहुंचे। पुलिस ने सीसी कैमरों को खंगाला तो उसमें महिला और पुरुष दिखाई दे रहे थे। ये ही महिला — पुरुष मंगलवार दोपहर में काछोला में हरकचंद सोनी की ज्वैलर्स की दुकान पर पहुंचे। जहां उन्होंने चांदी की सिल्ली दिखा कर उसका वजन 570 ग्राम बताया। इसके बदले गहने खरीदने की बातों में हरकचंद को उलझाया। हरकचंद ने चार सौ ग्राम चांदी के जो जोडी पायजेब दे दिए। दोनों के जाने के कुछ देर बाद हरकचंद ने चांदी की जांच की तो वह नकली निकली। उसने थाने जाकर थाना प्रभारी राजेन्द्र तोडा को इसकी जानकारी करवाई।