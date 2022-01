बैंकों में गिरवी पट्टों पर भी जारी होंगे फ्री होल्ड पट्टे

अगले सप्ताह तक जारी हो सकते है आदेश

प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

भीलवाड़ा।

Free hold leases will also be issued on mortgaged leases in banks मकान बनाने या भूखण्ड खरीदने का सापना साकार करने के लिए बैंक ऋण देती है। बदले में बैंक जमीन या मकान का पट्टा रहन भी रखती है। इस कारण राज्य सरकार की फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इसे लेकर अब सरकार बैंक में रहन रखे पट्टों के आधार पर फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की योजना बना रही है।

भीलवाड़ा Published: January 06, 2022 10:40:47 pm

भीलवाड़ा।

Free hold leases will also be issued on mortgaged leases in banks मकान बनाने या भूखण्ड खरीदने का सापना साकार करने के लिए बैंक ऋण देती है। बदले में बैंक जमीन या मकान का पट्टा रहन भी रखती है। इस कारण राज्य सरकार की फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की मंशा पूरी नहीं हो पा रही है। इसे लेकर अब सरकार बैंक में रहन रखे पट्टों के आधार पर फ्री होल्ड पट्टे जारी करने की योजना बना रही है। इसके लिए बैंक के साथ दो बार सरकारी बैठक हो चुकी है। फाइल मंत्री के पास भेजी है। मंजूरी मिलते ही इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। यह बात नगरीय विकास एवं आवासन मंडल के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने गुरुवार को नगर परिषद सभागार में प्रशासन शहरों के संग अभियान की प्रगति व समस्याओं को लेकर बुलाई कार्यशाला में कही।

बैंकों में गिरवी पट्टों पर भी जारी होंगे फ्री होल्ड पट्टे



Free hold leases will also be issued on mortgaged leases in banks नगर विकास न्यास सचिव अजय कुमार आर्य ने अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि भीलवाड़ा बड़ा जिला है। यहां टेक्सटाइल के साथ अन्य कई उद्योग हैं। इस कारण कई लोगों के मकान के पट्टे बैंकों में रहन हैं। यही बात नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने भी दोहराई।



Free hold leases will also be issued on mortgaged leases in banks मीणा ने बताया कि बैंकों से हुई चर्चा में सामने आया कि प्रार्थी को बैंक में प्रार्थना पत्र देना होगा कि वह फ्री होल्ड पट्टा चाहता है। बैंक आवदेक को पट्टे की प्रमाणित कॉपी देगा, जिसके आधार पर निकाय आवंटी को फ्री होल्ड पट्टा देेगा। यह पट्टा प्रार्थी को न देकर पुन: बैंक में जमा कराना होगा। वह भी निकाय सीधा बैंक को सौपेंगी। बैंक रहन रखा प्रार्थी का पुराना पट्टा निकाय को सौंप देगी। इसके लिए प्रार्थी को ५० रुपए के स्टाम्प पर लिखकर देना होगा। अगले सप्ताह इसके आदेश जारी हो जाएंगे। एेसा होने से प्रदेश के लाखों लोगों को फ्री होल्ड पट्टे जारी हो सकेंगे।

पट्टे धारकों को लिखो पत्र

मीणा ने नगर परिषद व नगर विकास न्यास के कर्मचारियों को बताया कि पट्टे वाली जितनी भी फाइलें हैं, उनको बाहर निकाले। इनको गली व मोहल्ले वाइज या वार्ड के अनुसार सूची बनाए। जिन लोगों के पट्टे है उनको दो साल की ओर लीज राशि जमा करवाकर फ्री होल्ड पट्टे बनाने के लिए पत्र लिखकर सूचना दें। उन्हें यह भी बताए की अभी ९९ साल की लीज पर मकान है। फ्री होल्ड में हजारों साल तक का मकान या भूखण्ड पर स्वामित्व उनका हो जाएगा। यह जानकारी लोगों को मिलेगी तो वे फ्री होल्ड पट्टा बनवा सकेंगे। इस कार्य के लिए जमादार व सफाई कर्मचारी को लगाए।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें