gst नए साल से जूते हो जाएंगे महंगे, एक हजार तक के जूते पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी

गरीबों पर पड़ेगी आर्थिक मार, कपड़े और जूते हो जाएंगे महंगे, व्यापारी कर रहे विरोध

भीलवाड़ा Published: December 26, 2021 08:51:24 pm

भीलवाड़ा।

इस बार शनिवार से शुरू होने वाला नया साल खुशियां नहीं बल्कि महंगाई की मार लेकर आने वाला है। पहले ही महंगाई से परेशान गरीबों के लिए नए साल में कपड़े और जूते खरीदना महंगा होने जा रहा है। From the new year, 12 percent GST will be imposed on shoes up to 1000 खासकर वैसे कपड़ों और जूतों पर जीएसटी एक जनवरी से बढऩे वाली है, जो गरीबों के बजट में आती हैं। जीएसटी काउंसिल ने कपड़े व जूते पर जीएसटी बदलने का निर्णय लिया था। ये बदलाव एक जनवरी से अमल में आने जा रहे हैं। इसके चलते नए साल की शुरुआत से 1000 रुपए से कम दाम वाले कपड़ों पर जीएसटी की दर पांच फीसदी से बढ़कर 12 फीसदी हो जाएगी। इसी तरह 1000 रुपए से कम के जूते भी महंगे हो जाएंगे। क्योंकि अब इनपर भी पांच फीसदी के बजाय 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। जबकि एक हजार से अधिक किमत वाले जूते पर १८ फीसदी जीएसटी के बजाय १२ फीसदी जीएसटी लगेगी। From the new year, 12 percent GST will be imposed on shoes up to 1000

gst नए साल से जूते हो जाएंगे महंगे, एक हजार तक के जूते पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी



कपड़ा सिलाना भी होगा महंगा

एक जनवरी से सिलाए गए कपड़ों समेत हैण्डलूम के सभी उत्पाद भी महंगे हो जाएंगे। इनके ऊपर भी अब पांच के बजाय 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इनके अलावा जीएसटी काउंसिल ने सिलाई में इस्तेमाल होने वाले धागों की कई वेराइटी पर भी कर बढ़ाने का फैसला किया है। इससे रेडीमेड कपड़ों के साथ ही सिलाकर कपड़े पहनना महंगा हो जाएगा। इसका सीधा असर गरीबों पर पड़ेगा।

फुटवियर व्यापारी ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जब पहली बार जीएसटी लगाई थी तब 1000 रुपए तक के जूते पर 5 फीसदी जीएसटी थी। 1000 से ऊपर के जूतों पर 18 फीसदी जीएसटी थी। ब्रांडेड जूतों पर 18 फीसदी जीएसटी अब 1 जनवरी से 12 फीसदी होगी और जो 5 फीसदी जीएसटी थी उसको 12 फीसदी कर रहे हैं। यह सब ब्रांड कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। वही छोटे उद्योग तथा होलसेल का व्यापार करने वाले मध्यम वर्गीय व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। व्यापारी का कहना है कि देश भर में विरोध होने के बाद भी केन्द्र सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है।

भीलवाड़ा फूटवियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता का कहना है कि कोरोना के चलते पहले ही व्यापार कमजोर चल रहे है। लोगों की क्रय शक्ति कम हुई है। देश की कई छोटे उद्योग बंद हो गए है। होलसेल व्यापारियों की हालत भी ठीक नहीं है। बाजार में अब भी रुपए का रोटेशन नहीं आया है। कच्चे माल की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसके कारण जूते भी महंगे हो रहे है। ऐसे जीएसटी दर बढऩे से फुटवियर व्यवसाय ठप हो जाएगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें