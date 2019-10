किसानों को आज से 35 रुपए किलो मिलेगा चने का बीज

भीलवाड़ा।

Farmers will get gram seeds at 50 percent grant इस बार किसानों को चने का बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर मिलेगा। जिले में 5300 क्विंटल चने का बीज अनुदान पर बांटा जाएगा। कृषि विभाग इस रबी फसल में राजस्थान राज्य बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम व तिलम संघ के माध्यम से 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों का प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराएगा। किसानों को बीज परमिट से मिलेगा। चना के प्रमाणित बीज की 70 रुपए प्रति किलो दर तय है। यह बीज किसानों को 35 रुपए प्रति किलो मिलेगा। 35 रुपए कृषि विभाग अनुदान देगा। दस साल से पुराना तथा जीएनजी १५८१ नंबर का बीज ४५ रुपए प्रति किलो मिलेगा। इस पर २५ रुपए अनुदान होगा। प्रति किसान अधिकतम दो हैक्टेयर के लिए अनुदान पर बीज मिलेगा।

परमिट से बीज

Farmers will get gram seeds at 50 percent grant कृषि विभाग के उप निदेशक रामपाल खटीक ने बताया कि जिले में क्रय विक्रय सहकारी समिति व ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बीज दिया जाएगा। किसान कृषि पर्यवेक्षक से परमिट लेकर इनसे बीज ले सकते हैं।

४५,७५० हैक्टेयर का लक्ष्य

इस बार विभाग ने करीब ४५,७५० हैक्टेयर में चने की बुआई का संभावित लक्ष्य रखा है। अभी कई खेतों में पानी भरा है या मिट्टी पूरी तरह सुख नहीं पाई है। ऐसे में किसान खरीफ फसल हकाई भी नहीं कर पाया है।