फायरिंग में मृतक का अंतिम संस्कार, गांव में चूल्हे नहीं जले

जहाजपुर.बीती रात शकरगढ़ थाना क्षेत्र के माधुपुरिया और अभयपुरा में फायरिंग की घटना में मृत लाला राम गुर्जर के शव माधुपुरिया गांव में पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमडा। सोमवार दोपहर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। अभी तक फायरिंग करने वाले बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने अलग-अलग टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। Funeral of deceased in firing in Bhilwara

मृतक लालाराम गुर्जर शव का पोस्टमार्टम पुलिस की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड ने किया। गांव में शव पहुंचते ही परिजनों का रो —रो कर बुरा हाल हुआ। गांव में शोक की लहर छाया हुआ है। कल रात से गांव में चूल्हे नहीं जले। समाज सहित कोटडी से नीरज गुर्जर माधोपुरिया में शव यात्रा में शामिल हुए। लालाराम गुर्जर के दो बेटे व एक बेटी है। सबसे बडे बेटे की उम्र 15 वर्ष है। Funeral of deceased in firing in Bhilwara

उल्लेखनीय है कि भीलवाड़ा जिले के बीती रात शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के माधुपुरिया और अभयपुरा में फायरिंग की घटना में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई तथा एक घायल हो गया। इन बदमाशों की तलाश के लिए टीमें बनाकर रात भर से पुलिस तलाश कर रही है। पारोली कस्बे के समीप पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने चार बदमाशों को पकड लिया। ये सभी बदमाश कोटा के बताए गए हैं। सोमवार रात को एक जने से मोबाइल छीन कर भागे बाइक पर तीन सवारों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। Funeral of deceased in firing in Bhilwara