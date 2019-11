फर्निचर व तेल व्यवसायी ने फर्जी तरीके से उठाया आईटीसी रिफंड

भीलवाड़ा।

Raids on oil and furniture businessman of Chittorgarh जीएसटी में कर चोरी करने का एक और नए तरीके का खुलासा हुआ है। चित्तौडग़ढ़ के तेल व फर्निचर व्यवसायियों ने ई-वे बिल जारी करने के बाद माल के पहुंचने के साथ उस ई-वे बिल को निरस्त कर रहे थे। इन दोनो की शिकायत मिलने तथा पुष्टि होने के बाद वाणिज्यिकर विभाग की टीम ने दोनो व्यवसायी के मकान, फैक्ट्री तथा फर्म पर एक साथ छापे मारे। टीम ने इन दोनो स्थानों से बिलो की प्रतिया, लेपटॉप, पैन ड्राइव सहित अन्य कई दस्तावेज जब्त किए है। दोनों व्यवसाइयो ने करीब ४.३८ करोड़ के ई-वे बिल निरस्त किए है। दोनो ही गलत तरीके से आईटीसी रिफंड भी उठा रहे थे। जांच से खुलासा होगा की अब तक दोनो ने कितनी राशि का फर्जी तरीके से आईटीसी उठाया है।

Raids on oil and furniture businessman of Chittorgarh राज्य कर विभाग के संयुक्त (आयुक्त) रामलाल चौधरी ने बताया कि फर्निचर व्यापारी की दो ब्रांच है। एक ब्रांच राजस्थान से बाहर है। व्यवसायी ई-वे बिल निरस्त कर टैक्स चोरी कर रहा था। इसका समायोजन गलत तरीके से किया जा रहा था। इसकी लगातार शिकायते मिल रही थी। सत्यापन के बाद १५ सदस्यों की टीम का गठन कर छापे के लिए मौके पर भेजा। टीम ने फर्म व्यवसायी के निवास स्थान, फैक्ट्री व सहयोगी फर्म के यहा एक साथ कार्रवाई की गई। इन तीनो स्थानों से १८ फाइलें, २ लेपटॉप व एक पैन ड्राइव जब्त की गई। अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए व्यापारी को नोटिस जारी किया गया। छापे की कार्रवाई में बीएल कावरिया, कानाराम, डा. कुलभानसिंह, मुकेश चौधरी, सुरेन्द्रसिंह, मुकेश दीक्षित, शैलू छाजेड़, सत्यनारायण मीणा, प्रमिला श्रीमाली आदि अधिकारी शामिल थे।

चौधरी ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई तेल व्यवसायी की फर्म पर की गई। इस फर्म के प्रबन्धक की ओर से आईटीसी का गलत तरीके से समायोजन कर टैक्स नहीं चुकाया जा रहा था। इस फर्म के मालिक के घर, फैक्ट्री तथा गौदाम पर एक साथ १४ सदस्यो की टीम ने छापा मारा। यहां से २५ फाइले जब्त की गई। इस व्यापारी को भी दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया। कार्रवाई के दौरान मुकेश दूधवाल, बनवारी लाल, नवीन चौधरी, विजयलक्ष्मी मीणा, मनोज गोरा, भोपालसिंह, रामप्रतापसिंह शामिल थे।