दो लोगों की मौत पर मचा हड़कम्प

भीलवाड़ा

Furore over the death of two people in bhilwara बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार करावाकर आए दो लोगों की मौत हो जाने से चिकित्सा विभाग में हड़कम्प मचा हुआ है। हालांकि इनकी मौत कोरोना वायरस के कारण नहीं हुई लेकिन दोनों का गत दिनों बांगड़ अस्पताल में उपचार कराया था। इन दोनों लोगों की सूची अस्पताल प्रशासन की ओर से जारी की गई थी। इससे आसीन्द में हड़कम्प मचा हुआ है।

Furore over the death of two people in bhilwara चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि बांगड़ हॉस्पिटल में उपचार करवाने वालों 289 रोगियों की सूची जारी की गई थी। इसे लेकर विभाग सतर्क हो गया था। शनिवार को आसीन्द पंचायत समिति में आसीन्द व बदनोर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में बैठक हुई। इसमें सभी चिकित्सा कर्मियों को हिदायत दी गई है कि सूची के अनुसार सभी रोगियों से सम्पर्क कर इनकी स्क्रीनिंग की जाए। ब्लॉक चिकित्सा प्रभारी प्रीतम गुप्ता ने बताया कि बांगड़ हॉस्पिटल में पिछले दिनों 289 रोगी हॉस्पिटल में अपना उपचार करवाया था। इनमें 249 ओपीडी के 34 आईपीडी के 6 मरीज आईसीयू में भर्ती रहे थे। सूची के अनुसार 2 रोगियों की मौत हो गई। इनमें जगपुरा के सोहन लाल बैरवा की 17 मार्च को मौत हो गई जबकि संग्रामगढ़ निवासी चौथमल जोशी की 18 मार्च को मौत हो गई। जोशी से मिलने के लिए इस क्षेत्र के कई लोग मिलने गए थे। उन सभी की शनिवार को अंटाली अस्पताल के डॉण् नेमीचंद बजानिया ने संग्रामगढ़ टीम भेजकर सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इन सभी को 14 दिन तक घर में रहने की हिदायत दी गई।