बनेड़ा के खेड़लिया ग्राम पंचायत का भविष्य अब हैदराबाद के हाथ

भीलवाड़ा .

Case of Khedaliya Gram Panchayat of Banerda जिले के बनेड़ा पंचायत समिति के खेड़लिया ग्राम पंचायत का सरपंच पद का चुनाव परिणाम मशीन के खराब होने से घोषित नहीं हो सका। इसके कारण गुरुवार को होने वाले उपसरपंच के चुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं। देर रात तक मशीन को खोलने का हर संभव प्रयास भेल के इंजिनियरों ने किया, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके।

Case of Khedaliya Gram Panchayat of Banerda बनेड़ा के उपखण्ड अधिकारी महावीर नायाक ने बताया कि खेड़लिया में सरपंच पद के लिए ७ प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मतदान के बाद गणना शुरू की गई, लेकिन मतगणना के दौरान एक मशीन का बटन लॉक नहीं खुलने से उसकी मतगणना नहीं हो सकी। तीसरी मशीन में 909 वोट डाले गए थे। अब इस मशीन को खुलवाने के लिए हैदराबाद से टीम को बुलाया गया है। इंजीनियरों के माध्यम से मशीन को खोलने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद भी मशीन नहीं खुलती है तो खेड़लिया ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए पुन: मतदान होगा। नायक ने बताया कि तीनों मशीनों को सील करके बनेड़ा तहसील कार्यालय में स्ट्रांग रूम में रखा दी गई है।

उपसरपंच का चुनाव स्थगित

नायक ने बताया कि वार्ड पंचों व सरपंच के माध्यम से ही उप सरपंच का चुनाव होता है। क्योंकि सरपंच का परिणाम घोषित नहीं होने से अब उप सरपंच का चुनाव भी स्थगित कर दिया गया है। सरपंच के परिणाम आने के बाद ही उप सरपंच का चुनाव तय होगा। नायक ने यह भी बताया कि सात प्रत्याशियों में से दो प्रत्याशियों के बीच अब तक गी गणना में मात्र १५ से २० मतों का ही अन्तर है। अगर ९०९ मतों के मुकाबले इतने मतों का अन्तर होता तो परिणाम घोषित कर दिया जाता। अब हैदराबाद से आने वाली टीम पर ही तय होगा कि यहां पुन: मतदान होगा या नहीं। तहसीलदार रामलाल धाकड़ ने बताया कि तीसरे चरण में हुए मतदान में तीन बूूथों पर २७५१ मत पड़े थे। खराब मशीन में 909 मत है। एक बूथ पर 844 व एक अन्य पर 898 वोट डाले गए।