अभी जेल प्रबंधन के लिए आफत नहीं

Gangster Raju Fauji जिले में फायरिंग कर दो जवानों की जान लेने वाला गैंगस्टर राजू फौजी अभी भीलवाड़ा जिला कारागार प्रबंधन के लिए आफत नहीं है। इसका कारण, दस साल बाद हाथ आया फौजी की प्रदेश की कई थाना पुलिस को इंतजार है।

Published: January 09, 2022 11:09:45 am

Gangster Raju Fauji जिले में फायरिंग कर दो जवानों की जान लेने वाला गैंगस्टर राजू फौजी अभी भीलवाड़ा जिला कारागार प्रबंधन के लिए आफत नहीं है। इसका कारण, दस साल बाद हाथ आया फौजी की प्रदेश की कई थाना पुलिस को इंतजार है। एेसे में स्थाई रूप से जेल में नहीं रहने के कारण उसे अन्यत्र शिफ्ट करने पर विचार नहीं किया गया।

No disaster for jail management now