गौरी परिवार ७६ साल से चढ़ा रहा अजमेर उर्स में झंडा

अजमेर दरगाह स्थित बुलंद दरवाजे पर सूफ ी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्ला अलैह के 808 वें उर्स का झंडा 20 फ रवरी को चढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उर्स की औपचारिक शुरुआत होगी। भीलवाड़ा का गौरी परिवार ७६ साल से झंडा चढ़ाने की रस्म निभाता आ रहा है। Gauri family has been climbing flag in Ajmer Urs for 76 years