सीएम की सलाह पर गायत्री देवी होम आइसोलेट

Gayatri Devi Home isolate on the advice of CM सहाड़ा उप चुनाव में शनिवार को मतदान के बाद े कांग्रेस, भाजपा व रालोपा प्रत्याशी व कार्यकर्ता आराम कर चुनावी थकान उतारने में लगे है। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी चुनावी भीड़ भरे माहौल में रहने के बाद रविवार को होम आइसोलेट हो गई। वही कोरोना संक्रमिति भाजपा प्रत्याशी रतनलाल जाट के स्वास्थ्य में रविवार को सुधार रहा।