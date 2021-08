भीलवाड़ा। जवाहर फ ाउंडेशन ने स्वाभिमान भोज अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत मात्र एक रुपए में ही एक व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलेगा। एक सप्ताह के भीतर ही दो हजार लोग भोजन का लुत्फ उठा चुके है। Getting food with self respect in one rupee in bhilwara

एक रुपए में मिल रहा स्वाभिमान से खाना



भीलवाड़ा। जवाहर फ ाउंडेशन ने स्वाभिमान भोज अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत मात्र एक रुपए में ही एक व्यक्ति को भरपेट भोजन मिलेगा। एक सप्ताह के भीतर ही दो हजार लोग भोजन का लुत्फ उठा चुके है। अभियान का शुभारम्भ राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन ने गत सप्ताह गजाधर मानसिंहका धर्मशाला में किया था। आयोजित कार्यक्रम में बीवी ने जवाहर फाउंडेशन के कोरोना संकट काल में की गई मानव सेवा की सराहना की।

जवाहर फ ाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष उद्योगपति एवं समाजसेवी रिजु झुनझुनवाला ने बताया कि जवाहर फ ाउंडेशन द्वारा जवाहर स्वाभिमान भोज में मात्र एक रुपए में जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोई भूखा ना सोए मुहिम के तहत जवाहर फ ाउंडेशन द्वारा स्वाभिमान भोज की स्थापना की गई है, जिसमें प्रतिदिन 500 जरूरतमंद व्यक्तियों को मात्र एक रुपए में स्वाभिमान से खाना खिलाया जाएगा। अभियान का संयोजन रजनीश वर्मा कर रहे है।