पानी में बैठी मिली दो दिन से लापता युवती

बनेड़ा। उपखण्ड क्षेत्र के खातन खेड़ी से 2 दिन पूर्व घर के बाहर से लापता हुई युवती गांव से 3 किलोमीटर दूर बेसकलाई के पास बाहल्ले में पानी के अंदर बैठी हुई ग्रामीणों को मिल गई। युवती मिलने पर ग्रामीण एवं प्रशासन ने राहत की सांस ली। बालिका को जीवित देखकर परिजनों के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। Girl found missing in water for two days in Bhilwara

2 दिन पूर्व उपरेड़ा ग्राम पंचायत के खातन खेड़ी से घर के बाहर से सीमा बैरवा 18 वर्षीय युवती शनिवार दोपहर को घर से निकल गई। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजन चिंतित हो गए तलाश करने पर सामने आया कि अंतिम बार किसी ने उसे मसानिया नाडी के पास देखा था। Girl found missing in water for two days in Bhilwara

रविवार को जिला मुख्यालय से खोजी श्वान डेल्टा को भी युवती की तलाश के लिए बुलाया गया था। आशंका के आधार पर भीलवाड़ा से आए रेस्क्यू टीम के पांच गोताखोरों ने भी खातन खेड़ी मसानिया नाडी में युवती को तलाशने के लिए पूरी नाड़ी को छान मारा। गोताखोरों के काफी प्रयास के बाद भी नाडी में युवती का पता नहीं लगा। Girl found missing in water for two days in Bhilwara

रविवार देर शाम तक बालिका का पता नहीं लगा जिससे रात होने पर तलाशी अभियान रोका गया था। सोमवार सुबह होते ही ग्रामीण अपने स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया, जिससे ग्रामीणों को युवती गांव से 3 किलोमीटर दूर बेस कलाई के पास जीवित अवस्था में मिल गई। उसको ग्रामीण अपने साथ घर ले आए। युवती की मानसिक हालत कमजोर है। Girl found missing in water for two days in Bhilwara