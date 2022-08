Bhilwara Mandi: सोने का ताव और चांदी की चमक बरकरार

दो दिन से सोने चांदी के भावों में तेजी बनी हुुई है



भीलवाड़ा मंडी भाव भीलवाड़ा. कृषि उपज मंडी में भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2150 से 2211, मक्का 1800 से 2250 रुपए, मक्का देसी 2400-3000, जौ 2700 से 3000, चना 4400 से 4650, सरसों 5800 से 6000, ग्वार 4500 से 4800 रुपए प्रति क्विंटल।

Gold and silver prices continue to rise in bhilwara