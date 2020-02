सोने के दाम आसमान पर

भीलवाड़ा।

Gold prices on the sky in bhilwara इन दिनों जिले में वैवाहिक सीजन चल रहा है। समारोह में सोना सबकी पहली पसंद है। लेकिन भाव में जिस प्रकार तेजी का रुख है, उससे बाजार में खरीदारी ५० प्रतिशत कम हो गई है। बाजार से एकदम से ग्राहक गायब हो गए है। सोने के भाव शुक्रवार को उछलकर 4३ हजार ८०० रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। सर्राफा बाजार में यह भाव अब तक का रिकॉर्ड है। माना जा रहा है कि सोने के दाम ४५ हजार से अधिक जाने की संभावना है।

Gold prices on the sky in bhilwara सर्राफा व्यवसायियों के अनुसार इसके पीछे सोने में निवेश के अलावा चीन में कोरोना वायरस को बताया जा रहा है। पिछले पांच साल में ही सोने के भाव प्रति 10 ग्राम के 1६ हजार ६०० रुपए तक बढ़ गए हैं। जबकि चांदी में भी लगभग १२ हजार ७५० रुपए तक बढ़ गए है।

सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि लगातार सोने के भाव में तेजी आने से बाजार पर भी असर पडऩे लगा है। कारोबार कम होता जा रहा है। जहां ग्रामीण लोग वैवाहिक आयोजन में 100 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण बनवाते थे। वह वर्तमान में 20 से 25 ग्राम पर ही आकर अटक गए हैं। अचानक हुई भारी तेजी के कारण बाजार में कारोबार थम गया है। सीजन के दौरान भी कारोबार थमा है। ऐसे में वैवाहिक सीजन में सोने-चांदी के आभूषण खरीदने वालों को बजट में कटौती करनी पड़ रही है। कई लोग तो 1 व 2 ग्राम के आभूषण बनवाने की तरफ रुख करने लगे हैं। महिलाएं भी आर्टिफिशियल ज्वैलरी को प्राथमिकता दे रही हैं।

चांदी में भी तेजी

सर्राफा व्यवसायियों के अनुसार सोने की तरह ही धीरे-धीरे चांदी के भी भावों में तेजी आ रही है। एक महीने में चांदी 46000 रुपए से बढ़कर 4९ हजार ७५० रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। ऐसे में चांदी के आभूषण बनवाने वाले ग्राहकों को भी अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है।

अब तक का सबसे ज्यादा भाव

ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवरतन मल संचेती ने बताया कि ग्रामीण परिवारों की सबसे बड़ी पसंद सोने ने अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई है। शनिवार से पहले सोना कभी 4३ हजार ८०० रुपए प्रति दस ग्राम के भाव नहीं रहा। एक महीने में सोने ने प्रति 10 ग्राम ढाई हजार रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पांच साल में प्रति 10 ग्राम के भाव 1६ हजार ६०० रुपए तक बढ़ गए हैं। व्यापारियों की माने तो शहर में वैवाहिक सीजन के दौरान हर दिन सोने के आभूषणों की अच्छी बिक्री होती थी। लगातार भावों में हो रही बढ़ोतरी का असर है कि अब बाजार में सोने के आभूषणों की बिक्री पर ही ब्रेक लग गया है।

निवेश के कारण तेजी

सोना मुनाफाखोरों के लिए सबसे बड़ी चीज बन गया है। पिछले पांच साल में सोने के भाव प्रति 10 ग्राम में 1६ हजार तक बढ़ गए हैं। पिछले दो साल में ही सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1३ हजार की तेजी आ गई। जो ब्याज के मुकाबले कई गुना अधिक है। सोने की अधिकतम तेजी 45 हजार प्रति दस ग्राम तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।

पांच साल में इस तरह बढ़ा सोना व चांदी

तारीख सोना चांदी

२२/०२/२०१५ २७२०० ३७०००

२२/०२/२०१६ २८९२५ ३७३००

२२/०२/२०१७ २९९५० ४२९५०

२२/०२/२०१८ ३१६०० ३९६००

२२/०२/२०१९ ३४३५० ४१५००

२२/०२/२०२० ४३८०० ४९७५०

नोट- सोना के भाव प्रति दस ग्राम व चांदी प्रति किलोग्राम है।