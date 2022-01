keep licensed armes शौक के दिन गए लद, लाइसेंसशुदा हथियार अब रखना तक मुश्किल

licensed armes at bhilwara लाइसेंसशुदा हथियारों (आग्न्यशस्त्रों) को लेना एवं उन्हें रखना अब आसान नहीं रहा है। लाइसेंसशुदा की कड़ी प्रक्रिया एवं सुरक्षा कारणों से जिले में गत पांच साल में दस नए लाइसेंस भी जारी नहीं हो सके है। लाइसेंस की पेचेदगी प्रक्रिया के हाल यह है कि शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए निशानेबाजों को भी अब लाइसेंस के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।

भीलवाड़ा Published: January 28, 2022 05:40:23 pm

narendra verma नरेन्द्र वर्मा. भीलवाड़ा। लाइसेंसशुदा हथियारों (आग्न्यशस्त्रों) को लेना एवं उन्हें रखना अब आसान नहीं रहा है। लाइसेंसशुदा की कड़ी प्रक्रिया एवं सुरक्षा कारणों से जिले में गत पांच साल में दस नए लाइसेंस भी जारी नहीं हो सके है। लाइसेंस की पेचेदगी प्रक्रिया के हाल यह है कि शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए निशानेबाजों को भी अब लाइसेंस के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। licensed armes at bhilwara



गृह मंत्रालय के यूनिक आईडेंटीफिकेशन नम्बर जारी होने के बाद जिले एवं देश में लाइसेंसशुदा हथियार लेना काफी मुश्किल हो गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अकेले भीलवाड़ा जिले में गत पांच साल में एक हजार से अधिक लाइसेंस शुदा हथियारों के पंजीयन निरस्त हो गया है। वही मंत्रालय ने यूनिक कोड जारी करने की प्रक्रिया भी कड़ी कर दी है।

licensed armes at bhilwara

यूनिक कोड अब जरूरी

गृह मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देश पर गत देश भर में पंजीकृत हथियारों (आग्न्यशस्त्रों) के यूनिक कोड यानि यूनिक आईडेंटीफिकेशन नम्बर जारी किए जा रहे है। पूर्व में यह व्यवस्था नहीं होने से एक लाइसेंस पर एक व्यक्ति दो से अधिक हथियार रख सकता था, लेकिन अब एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार देय नहीं है। जिले मेंं नई व्यवस्था लागू हुई तो कई लाइसेंस निरस्त हो गए और कईयों ने लाइसेंस तक सरेंडर कर दिए। Gone are the days of hobby, it is still difficult to keep licensed wea

थाने की रिपोर्ट की भी होती जांच

प्रदेश में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही पिस्टल व रायफल के रखने के लाइसेंस जारी होते है। जबकि टोपीदार बंदूक के लिए लाइसेंस उपखंड मुख्यालय पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते है। लाइसेंस के लिए संबंधित पुलिस थाने से आवेदक को प्रमाण पत्र लेना होता है, संबंधित थाना आवेदक के बारे में जानकारी करता है। इसके बाद थाने की तरफ से ही जिला मजिस्ट्रेट के पत्र के आधार पर रिपोर्ट दी जाती है। आवेदक के खिलाफ थाना क्षेत्र में अपराधिक केस दर्ज होने या नहीं होने और चरित्र के बारे में रिपोर्ट में जानकारी दी जाती है। इसी प्रकार जिला प्रशासन अन्य सूत्रों से भी आवेदक के बारे में जानकारी जुटाता है। Gone are the days of hobby, it is still difficult to keep licensed wea

पांच साल में दस लाइसेंस भी नहीं

गृह मंत्रालय की कड़ी गाइड लाइन होने से जिला मुख्यालय से गत पांच साल में दस नए लाइसेंस भी जारी नहीं हुए है। शौकियाना तौर पर रखने वाले कई लोगों के लाइसेंस निरस्त हो चुके है। जबकि अब सुरक्षा कारणों का हवाला दे कर हथियार का लाइसेंस लेने वालों को भी जिला प्रशासन लाइसेंस नहीं दे रहा है। Gone are the days of hobby, it is still difficult to keep licensed wea

कम हो गए लाइसेंस

जिले में यूआईएन योजना लागू होने से पहले पंजीकृत हथियारों की संख्या 6301 थी, लेकिन योजना के तहत हथियारों का पंजीयन होने के बाद ये संख्या घटकर पांच हजार १७० रह गई। पंजीयन निरस्त होने के पीछे लाइसेंस धारक की मृत्यु होना, अपराधिक श्रेणी में आना, नवीनीकरण नहीं होना, उपयोगिता को लेकर प्रमाण पत्र पेश नहीं करना मुख्य कारण है। इसी प्रकार कईयों ने स्वैच्छा ने अपने लाइसेंस निरस्त करवा लिए।

इन्हें मिलें है लाइसेंस

जिले में पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद सुभाष बहेडि़या, विधायक कैलाश मेघवाल व गोपाल खण्डेलवाल, , पूर्व विधायक प्रदीपकुमार सिंह, पूर्व न्यास अध्यक्ष रामपाल शर्मा तथा पूर्व सभापति ओमप्रकाश नराणीवाल के साथ ही कुछ प्रमुख जनप्रतिनिधि व उद्योगपतियों के नाम लाइसेंस जारी है।

शूटरों को भी दें राहत

जिले में निशानेबाजी में कई प्रतिभाएं है, लेकिन लाइसेंस की प्रक्रिया जटिल होने से कई शूटरों को लाइसेंस नहीं मिल सके हंै। केन्द्र सरकार को स्पोट्र्समैन के लिए इस प्रक्रिया को लचीला करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद खिलाडिय़ों को समय रहते लाइसेंस मिल सके।

. भगवत सिंह कानावत, सचिव, जिला रायफल संघ, भीलवाड़ा

गृह मंत्रालय की गाइड लाइन

गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के अनुरूप लाइसेंस जारी किए जाते है, लाइसेंस उसी स्थिति में जारी होते हंै, जब बहुत ही जरूरी हो, लाइसेंस के नवीनीकरण की शर्तें भी कड़ी होने से कईयों के लाइसेंसों का नवीनीकरण भी नहीं हो सका है। स्पोट्र्स कोटे में जरूर निशानेबाज खिलाडिय़ों को तय गाइड लाइन के अनुरूप लाइसेंस दिए जाते है।

. एन के राजौरा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं नोडल अधिकारी

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें