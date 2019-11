परिवार शादी में गया, पीछे से चोरों ने घर से माल समेटा

भीलवाड़ा। उपनगर पुर कस्बे में सूने मकान का रविवार का ताला तोड़कर चोर ढाई लाख की नकदी समेत लगभग आठ लाख का माल चुरा ले गए। गृह स्वामी नारायण त्रिवेदी परिवार समेत फतेह नगर स्थित विवाह समारोह में भाग लेने के लिए 22 नवम्बर की रात को परिवार समेत गए हुए थे। पीछे से मौका पाकर चोर रविवार रात को सूने मकान में घुस गए। Goods worth eight lakhs stolen from a house in Bhilwara

गृह स्वामी नारायण त्रिवेदी परिवार समेत फतेह नगर स्थित विवाह समारोह में भाग लेने के लिए 22 नवम्बर की रात को परिवार समेत गए हुए थे। पीछे से मौका पाकर चोर रविवार रात को सूने मकान में घुस गए। मकान के एक कमरे में रखी अलमारी में अंट लगाकर उसमें रखे ढाई लाख रुपए नकद, 12 तोला सोने के गहने तथा ढाई किलो चांदी चुरा ले गए। घर के सामने रह रहे पड़ौसी शतरंज अली ने खटपट की आवाज सुनी तो गृह स्वामी को मोबाइल पर सूचना दी। इस पर गृह स्वामी नारायण त्रिवेदी ने अपने परिचित को अपने घर पर भिजवाया। तभी कार की आवाज सुनकर चोर भाग छूटे। पुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। Goods worth eight lakhs stolen from a house in Bhilwara