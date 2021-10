नए डिप्टी मिले, लेकिन सवाल यह कहां बैठेंगे, जानिए

Got new deputy, but where will the question sit, know भीलवाड़ा में दो डीएसपी के पद सृजित होने के साथ ही पुलिस महकमे में इनके दफ्तर को लेकर मशक्कत शुरू हो गई है। पुलिस महकमे में एक के बाद एक लगाए जा रहे नए अफसरों के लिए बैठने की जगह ही नहीं है।