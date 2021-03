तालाब से निकला और कुएं में गिरा, जी हां-मगरमच्छ

Got out of the pond and fell into the well, yes - crocodile at bhilwara जिले के आमा पंचायत के बीरमियास ग्राम में एक मगरमच्छ तालाब से निकल कर बीस फीट सूखे कुएं में जा गिरा। सोमवार को वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत ने वन विभाग की मदद से रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सुरक्षित निकाला।