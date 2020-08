सवा चार लाख परिवार को मुफ्त में सरकारी गेहूं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एक्ट के तहत मिलने वाला गेहूं अब सभी राशन कार्ड धारक को भी जिले की उचित मूल्य की दुकानों में मुफ्त में मिल रहा है। नवम्बर माह तक मुफ्त में दिए जाने वाले गेहूं से जिले के चार लाख बीस हजार परिवार लाभार्थी होंगे। Government wheat for free to four and a quarter million families in bhilwara