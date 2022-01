Governor virtual inauguration राज्यपाल ने जयपुर से किया दो स्मार्ट क्लासरूम का वर्चुअल लोकार्पण

भीलवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरिया एवं पनोतिया में नव निर्मित स्मार्ट क्लास रूम का गुरुवार को जयपुर से राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल लोकार्पण किया। राजभवन से उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में डिजिटल माध्यम ने शिक्षण व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया। हालांकि डिजिटल माध्यम के दुष्प्रभावों से बच्चे कैसे बचें, इस पर भी शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है।

राजभवन से उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में डिजिटल माध्यम ने शिक्षण व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया। हालांकि डिजिटल माध्यम के दुष्प्रभावों से बच्चे कैसे बचें, इस पर भी शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है।

राज्यपाल मिश्र ने कोरोना टीकाकरण के अभियान में सभी से सकारात्मक सहयोग का आह्वान करते हुए अपना तथा अपनी पात्र संतानों का टीकाकरण शीघ्र करवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसके नए.नए रूप सामने आ रहे हैं इसलिए सभी लोग मास्क लगाए रखें तथा दो गज दूरीए और स्वच्छता नियमों की पालना करें।



उन्होंने देवरिया ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सरपंच किस्मत गुर्जर द्वारा अपना एक वर्ष का वेतन दान करने की पहल को भी अनुकरणीय बताया। शाहपुरा विधायक कैलाश मेघवाल ने कहा कि संविधान की मूल भावना को यदि सभी नागरिक समझ लेंगे तो राष्ट्र का कल्याण निश्चित है। इस दौरान राज्यपाल के प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्दराम जायसवाल, समर्थनम संस्था के उत्तर भारत निदेशक शैलेन्द्र कुमार यादव आदि ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष उपस्थित रहे।

