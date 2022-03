Grandson dies due to grandmother's ashes in Pushkar पुष्कर में दादी की अस्थियां विसर्जित करने के दौरान पोते की डूबने से मौत

अजमेर िजले के पुष्कर सरोवर में बंशी घाट पर स्नान के दौरान गहरे जल में चले जाने से भीलवाड़ा के आसींद के 30 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक शांती लाल ब्राह्मण अपनी दादी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए परिवार सहित पुष्कर आया था ।

भीलवाड़ा Updated: March 23, 2022 05:29:03 pm

भीलवाड़ा। अजमेर िजले के पुष्कर सरोवर में बंशी घाट पर स्नान के दौरान गहरे जल में चले जाने से भीलवाड़ा के आसींद के 30 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस सिविल डिफेंस एवं पुलिस मित्र की टीम ने मशक्कत के बाद मृतक का शव बाहर निकाला। मृतक भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना के रतनपुरा गांव निवासी 30 वर्षीय शांती लाल ब्राह्मण अपनी दादी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए परिवार सहित पुष्कर आया था ।

गहरे पानी में गया

Grandson dies due to grandmother's ashes in Pushkar

मंगलवार सवेरे अस्थि विसर्जन के बाद बंशी घाट पर स्नान करने के दौरान शांतिलाल का पैर फिसलने से वह गहरे जल में चला गया। तैरना नहीं जानने के कारण उसकी डूबने से मौत हो गई ।

मचा हाहाकार हादसे के वक्त उसका पूरा परिवार घाट पर ही मौजूद था। घटना की जानकारी मिलने के साथ ही परिजनों में हाहाकार मच गया। सभी चीत्कार कर उठे। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी गिरधारी ने मृतक के परिजनों को ढांढस बधाया। पुलिस मित्र टीम के इंचार्ज अमित भट्ट सहित सिविल डिफेंस किशन सिंह, गोताखोर राहुल पाराशर ने टीम के सहयोग से मृतक शांतिलाल का शव पुष्कर सरोवर से बाहर निकाला। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनाें को सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार वह परिवार सहित हरिद्वार जाकर पुष्कर आया था । मौके पर मौजूद पुरोहित ने बताया कि उसे गहरे जल में जाने से मना किया था लेकिन वह नहीं माना।

