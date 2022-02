Gravel Mafia's Audacity नदी में अवैध खनन से रोका तो ग्रामीणों से भिड़े माफिया, चार जने घायल

Gravel Mafia's Audacity आकोला क्षेत्र से गुजर रही बनास नदी में अवैध बजरी खनन रोकने पर शुक्रवार देर रात बजरी माफिया और ग्रामीण आमने-सामने हो गए। माफिया ने ग्रामीणों पर लाठियों व सरिए से हमला कर दिया। हमले में चार लोग जख्मी हो गए।

