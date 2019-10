अन्नकूट के दिन हरा धनिया 300 रुपये किलो बिका

शाहपुरा। दीपावली के दूसरे दिन सोमवार को अन्नकूट पर्व मनाया गया। घरों व मंदिरों में अन्नकूट के आयोजन हुए। लोगों ने नाना प्रकार की सब्जियों व अन्नों को मिलाकर अन्नकूट तैयार कर भगवान के भोग लगाया तथा वितरण किया। Green coriander sold for 300 rupees on the day of Annakoot in Bhilwara

मिठाई को छोड़कर अन्नकूट के भोग में चावल, चवले सहित सब्जियों का ज्यादा महत्व होने से दीपावली के दूसरे दिन सब्जियों के भाव आसमान छूने लगते हैं। इस वर्ष भी सब्जियों के भाव महंगे फलों के बराबर रहे। सब्जियां 80 से 100 रुपये प्रतिकिलो तथा हरा धनिया 30 रुपये का 100 ग्राम यानि 300 रुपए प्रतिकिलो बिका। इसका मुख्य कारण दीपावली के दूसरे दिन हर घर में एक से अधिक सब्जियां व एक से अधिक अन्न को मिलाकर अन्नकूट का भगवान ठाकुरजी के भोग लगाया जाता है। Green coriander sold for 300 rupees on the day of Annakoot in Bhilwara

अन्नकूट के मौके पर बालाजी की छतरी से चारभुजा मंदिर तक मार्ग के दोनों और सब्जी विक्रेताओं की दुकानें लगी। सब्जी विक्रेताओंं ने दीपावली की रात 12 बजे के बाद बालाजी छतरी व उसके आसपास सड़कों पर सब्जी बेचने के लिए स्थान रोककर अपनी दुकानें सजा ली। सब्जी की खरीद सुबह 5 बजे से शुरू हो गई जो दिन चढने तक बढती रही। Green coriander sold for 300 rupees on the day of Annakoot in Bhilwara