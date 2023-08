गुरुजी की होगी परीक्षा, सही जवाब नहीं दिए तो कटेंगे नम्बर

भीलवाड़ाPublished: Aug 02, 2023 06:47:22 pm Submitted by: Narendra Kumar Verma

राजस्थान में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में (महात्मा गांधी ) पढ़ाने का सपना देख रहे गुरुजी को अपना सपना साकार करने के लिए अब परीक्षा पास करनी होगी। अब शिक्षकों का चयन प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से होगी, अब तक यह प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से हो रही थी। gurujee kee hogee pareeksha, sahee javaab nahin die to katenge nambar

गुरुजी की होगी परीक्षा

माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक कानाराम ने एक आदेश जारी किया। जिसमें महात्मा गांधी विद्यालय में प्राचार्य, व्याख्याता, अध्यापक लेवल-प्रथम, अध्यापक लेवल द्वितीय के चयन के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। Guruji's exam will be held, marks will be cut if you don't answer correctly